'Altın' fırsatta ikinci perde

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine’nin yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak amacıyla geçen yıl ekim ayında başlattığı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına bu yıl da devam edeceğini belirtti. Şimşek “Çalışmalarımızı tamamladık. Altın tahvilinde ikinci ihraç için 26 Mart20 Nisan’da 4 etap halinde Ziraat Bankası’nın 81 ildeki yaklaşık 320 şubesinde talep toplanacak” dedi.
İLK ETAPTA 2.5 TON ALTIN TOPLANDI
Şimşek, ülkede yastık altındaki altın miktarının en az 2 bin 200 ton olduğunun ve bunun değerinin 300 milyar lirayı bulduğunun tahmin edildiğine dikkati çekti. Geçen yıl yaklaşık 2.5 ton altın toplanarak Merkez Bankası’nın rezervlerinin artırıldığına işaret eden Şimşek, yaklaşık 12 bin 800 vatandaşın altınlarını hem devlet güvencesinde saklama hem de ek getiri elde etme fırsatı yakaladığını söyledi. Katılımcıların yüzde 54’ünün kira sertifikası talebinde bulunduğunu belirten Şimşek, ilk ihraçta talebin yüzde 55’inin kadınlardan geldiğini ifade etti. Şimşek, geçen yılki ihraçta yatırımcıların yüzde 51’ini 25-44 yaş aralığındakilerin oluşturduğunu, altınların yüzde 41’inin üç büyük kentten toplandığını bildirdi.
Yıllık devlet katkısı TL cinsinden % 2.4
Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının getirilerine de değinen Şimşek, yastık altında atıl bekleyen altınların değerlendirilmesi durumunda 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1.2 oranında (Yıllık yüzde 2,4) lira cinsinden katkı verildiğini ifade etti. Şimşek, sadece bu enstrümanlar için vergi oranının yüzde sıfır olarak belirlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Talep toplama dönemlerinde altınını banka şubelerine getiren vatandaşların altınları, hiçbir kayba uğramaksızın saflığı oranında bire bir olarak kabul edilecek. Vadeden önce nakit ihtiyacı olan vatandaşlar altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasını yine güncel altın fiyatlarından bankaya geri satabilecek ve karşılığında Türk lirası olarak alabilecek. Vade sonunda, yatırımcılar altınlarını fiziken alabilecek.”
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