Altın fiyatları için yatırım yapmayı düşünen ve altın bozdurmak isteyen vatandaşlar araştırmasını sürdürüyor. İnternet üzerinde sık sık "altın fiyatları, gram altın ne kadar? ve çeyrek altın fiyatları" aramalarını yapan vatandaşlar fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. 20 Aralık altın fiyatları ile ilgili son durum ve gelişmeler sizlerle...
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Dün, 155,2-156,2 dar bandında hareket eden altının gram fiyatı günü yatay seyirle 155,5 liradan tamamladı.
Gram altın bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.044 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında güne yatay seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.265,2 dolardan işlem görüyor.
AA Finans analisti İslam Memiş, jeopolitik risklerin altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.
Filistin'de devam eden gösteriler ile Suudi Arabistan-Yemen geriliminin jeopolitik riskleri artırmaya devam ettiğini ifade eden Memiş, piyasalar tarafından bu risklerin tam olarak fiyatlanmadığını dile getirdi.
Memiş, ABD'de vergi tasarısında sona yaklaşıldığını belirterek, tasarının hayata geçmesi için sadece ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasının beklendiğini kaydetti.
Altının ons fiyatında 1.260 dolar seviyesini güçlü destek konumunda olduğunu bildiren Memiş, 1.270 doların ise direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.
Memiş, dolar kurundaki düşüşlerin devam etmesi durumunda altının gram fiyatındaki gerilemenin süreceğini ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 155 liranın destek, 157 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.
Bugün ABD'de 3'üncü çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini ifade eden Memiş, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.
İşte altın fiyatları 21 Aralık 2017
Altın fiyatları bugün bu şekildeydi...
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