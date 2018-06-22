Altının ons fiyatı üst üste 5 işlem günü değer kaybetmesinin ardından bugün açılışta sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ederek 1.269 dolar seviyesinde dengelendi. Uzmanlar yurt içi piyasaların hafta sonu gerçekleştirilecek seçimlere odaklandığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1.turda sonuçlanması TL ve BIST 100 endeksinin değer kazanmasına döviz ve altının gram fiyatının da gerilemesine neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Dün 192,2-194,0 bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,2 azalışla 192,6 liradan tamamlamıştı.

GRAM ALTIN FİYATI

194,45 TL

193,04 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

311,11 TL

318,21 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.274,00 TL

1.286,00 TL

ALTININ KİLOGRAMI DÜŞTÜ

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 533 bin 716,35 liralık ve 2 işlemde 284 bin 218,80 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybetti.