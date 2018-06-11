Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından yükselişe geçti. Aynı dakikalarda çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı da yükseldi. Altın piyasasında, 9 işlemde 7 milyon 153 bin 914,38 liralık ve 35 işlemde 26 milyon 357 bin 835,30 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Uzmanlar altının gram fiyatının 185,50-190,00 lira aralığında işlemler görmesini beklediklerini söylediler.

GRAM ALTIN FİYATI

187,30 TL

187,43 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

299,68 TL

306,45 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.236,00 TL

1.248,00 TL

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ALTININ KİLOGRAMI YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 187 bin 500 liraya çıktı.

Altın piyasasında, 9 işlemde 7 milyon 153 bin 914,38 liralık ve 35 işlemde 26 milyon 357 bin 835,30 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 298 bin 66,81 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Troy Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Uğuras Kıymeti Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 186.900,00 1.299,70 1.063,30 En Düşük 187.500,00 1.294,00 En Yüksek 189.500,00 1.300,70 Kapanış 187.500,00 1.298,20 Ağırlıklı Ortalama 188.328,46 1.297,59 İşlem Miktarı (Kg.) 37,98 631,80 İşlem Sayısı 9 35 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 7.153.914,38 26.357.835,30 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 669,79 Toplam İşlem Adedi 44 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.988,50 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.985,05 Altın Endeksi Değişim (%) -0,12