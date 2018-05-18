Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 184,8 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Dün dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 185,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,16 azalışla 184,8 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 303 lira, Cumhuriyet altını da 1.238 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kazanan doların etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybederek 1.289,2 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin son 7 yılın en yüksek seviyesine yükselmesiyle altının ons fiyatının dün 1.285,5 dolara kadar gerilediğini kaydetti.

Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişin, altının ons fiyatında ise değer kayıplarının devam etmesini beklediklerini kaydederek, "Altının ons fiyatı 1.300 dolar üzerinde kapanışlar gerçekleştirmezse düşüşler 1.270 dolar seviyesine kadar sürebilir. Tepki alımlarında ise 1.305 dolar seviyesini direnç olarak takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yurt içi piyasalarda bu hafta döviz ve gram altının tarihinin en yüksek seviyelerini gördüğünü hatırlatan Memiş, yükseliş eğiliminin devam edebileceğini söyledi.

Memiş, dolar kurundan aldığı destek ile değerlenen altının gram fiyatının, 190 liraya kadar yükselebileceğini tahmin ederek, piyasalarda yaşanan agresif hareketlerin 24 Haziran seçimlerine kadar sürebileceğini dile getirdi.