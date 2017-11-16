Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? (16.11.2017)

Altının gram fiyatı güne yatay seyirle başlamasının ardından 159,5 lira seviyesinde dengelendi.
Dün, 160,9 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesine karşın dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan değer kayıplarından olumsuz etkilenerek düşüşe geçen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 159,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 159,5 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 262, Cumhuriyet altını 1.067 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında sabah saatlerinde negatif seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kaybıyla 1.277,3 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında kar satışlarının görülebileceğini kaydetti.
Memiş, altın topraklar diye adlandırılan Zimbabwe'de yapılan askeri darbenin, ABD'de vergi reformu konusundaki belirsizliklerin, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın ABD seçimleriyle ilgili ifade vermesinin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık reformuna ilişkin çabalarının sonuçsuz kalmasının altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi.
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ABD'de yaşanan gelişmelerin ABD 10 yıllık tahvil faizlerini yüzde 2,35 seviyesinin altına düşmesine neden olduğunu ifade eden Memiş, altının ons fiyatında yükselişlerin sürebilmesi için 1.295 doların yukarı yönlü kırılması gerektiğine dikkati çekti.
Altının gram fiyatında yaşanan yükselişlerin yurt içi piyasalarda fiziki altın talebinin azalmasına neden olduğunu kaydeden Memiş, bugün, Avro Bölgesi enflasyon ile ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.
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