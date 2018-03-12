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Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Geçtiğimiz Cuma günü kapanışta Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi bir önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kaybetmişti ve altının kilogramı kapanışta 161 bin 750 lira olmuştu. Güncel altın fiyatlarının haftanın ilk gününde ne kadar olduğu merak ediliyor. 12 Mart altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları...