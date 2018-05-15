Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 0,16 artışla 183,50 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 301,00 lira, Cumhuriyet altını 1.228,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,16 yükselişle 183,50 liradan işlem gördü.
Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başladı
Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 183,5 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü dolar kurundaki artışın etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kazancıyla 182,7 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, düne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 primle 183,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 301 lira, Cumhuriyet altını da 1.228,0 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.320 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeler, ABD tarafından İran’a uygulanacak yaptırımlar ile ABD’nin Kudüs hamlesinin "güvenilir liman" olarak altın talebinin artmasına neden olduğunu vurguladı.
Memiş, altının ons fiyatında bu hafta 1.315-1.345 dolar aralığının takip edileceğini ifade ederek, yurt içi piyasalarda dolar kuru ve buna bağlı olarak altının gram fiyatında dalgalanmaların devam edebileceğini söyledi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLATI 15 MAYIS 2018
GRAM ALTIN FİYATI
183,22 TL
183,35 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
293,15 TL
299,77 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
1.208,00 TL
1.220,00 TL
Altının kilogramı 182 bin 900 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 182 bin 900 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 8 işlemde 9 milyon 448 bin 723,24 liralık ve 20 işlemde 23 milyon 349 bin 100,26 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 3 milyon 271 bin 800 liralık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Finansbank, Sardes Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Mad. ve İş Bankası şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kaybetti.
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