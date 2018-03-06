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Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 323 milyon 465 bin 749,63 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 582 milyon 346 bin lira oldu.