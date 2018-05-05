Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Bir süredir yükselişte olan altın, yatırımcısını sevindirdi. Özellikle yaz aylarına girmemizle başlayan düğün sezonuyla birlikte altın alımı yapacak olan vatandaşlar da altın fiyatları ile yakındaın ilgileniyor. Peki bugün altın ne kadar oldu? İşte 5 Mayıs 2018 gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dünü yüzde 0,68 artışla 178,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 293,00 lira, Cumhuriyet altını 1.197,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 178,90 liradan işlem gördü.
AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının dün dolar kurundan aldığı destek ile 179,4 liraya seviyesini gördüğünü anımsatarak, "24 Haziran seçimlerine kadar altının gram fiyatının 170-180 lira aralığında kalmaya devam edebileceğini öngörüyoruz. Avro/dolar paritesinde toparlanma, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde düşüşler başlayabilir. Bu sebeple yurt içi piyasalarda döviz kurlarında geri çekilmeler hızlanabilir. Altının gram fiyatında da düşüşler görebiliriz." ifadelerini kullandı.
Jeopolitik risk endişelerinin azalması, risk iştahının artması ve dolar varlıklarının güçlenmesinin altının ons fiyatını baskı altında bıraktığını belirten Memiş, bugün ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin altının ons fiyatının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.
Memiş, altının ons fiyatınında 1.290 dolar seviyesinin destek, 1.330 dolar seviyesinin direnç konumunda takip edileceğini kaydetti.
Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 4,66 değer kaybederken, altın yüzde 3,89, dolar yüzde 4,92 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 108.170,80, en düşük ise 101.548,50 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,66 azalışla 102.599,22 puandan tamamladı.
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