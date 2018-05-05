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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Bir süredir yükselişte olan altın, yatırımcısını sevindirdi. Özellikle yaz aylarına girmemizle başlayan düğün sezonuyla birlikte altın alımı yapacak olan vatandaşlar da altın fiyatları ile yakındaın ilgileniyor. Peki bugün altın ne kadar oldu? İşte 5 Mayıs 2018 gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...