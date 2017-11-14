Altın fiyatlarında son durum!

Altın piyasasında, 15 işlemde 20 milyon 254 bin 865,45 liralık ve 35 işlemde 12 milyon 458 bin 166,72 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 953 bin 670,30 liralık ve 2 işlemde 644 bin 192,45 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadi̇r Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Osmanlı Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybetti.

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