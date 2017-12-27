Yatırımcıların merakla beklediği 'altın fiyatları ne kadar oldu?' sorusu serbest piyasaların açılması ile yanıt buluyor. Son zamanlarda altın fiyatlarının bir yükselip bir düşüşü yatırımcıları tedirgin ediyor. Altın fiyatlarındaki son durum anlık olarak sayfamızda güncellenmektedir. İşte 27 Aralık 2017 Çarşamba altın piyasalarındaki son gelişmeler.

Gram altın 157,01'da dengelendi

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 157,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 157,1 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 157,1 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 258 lira, Cumhuriyet altını 1.052 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,6'lık yükselişinin ardından bugün yatay seyirle 1.282,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, doların küresel piyasalarda değer kaybetmesinin altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini ifade ederek, altının ons fiyatının 1.275 dolar seviyesinin üzerinde işlemler gerçekleştirdiğini, 1.295 doların gündeme gelebileceğini bildirdi.

Memiş, yılın son haftası olmasından dolayı veri takvimi ve işlem hacminin zayıf olduğunu, bu sebeple altın fiyatlarında sert hareketlerin beklenmemesi gerektiğini kaydetti.

Altının gram fiyatının dün direnç seviyesi olan 157 lirayı aştığını belirten Memiş, dolar kurunda düşüşlerin devam etmesi durumunda altının gram fiyatının satış ağırlıklı bir seyir izleyeceğini söyledi.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Çeyek altın, gram altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik altın ve tam altının fiyat durumu

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 156,10 156,30 156,70 157,01 Cumhuriyet Ata Lira 1.029,00 1.046,00 1.033,00 1.052,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 142,00 146,00 143,00 147,00 Lira(Tam) Ziynet 1.005,00 1.025,00 1.009,00 1.029,00 Yarım Ziynet 503,00 513,00 505,00 515,00 Çeyrek Ziynet 251,00 256,00 252,00 258,00

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 156 bin 850 lira oldu.Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.281,25 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8002 lira, satışta 3,8155 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8061 lira, satışta 3,8213 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,98'den, bileşik getirisi de yüzde 13,40'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 729 milyon 770 bin 724,64 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 329 milyon 244 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,08 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1870, sterlin/dolar paritesi 1,3356, dolar/yen paritesi de 113,24 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,42 dolardan işlem görüyor.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 156.100,00 1.278,00 1.063,30 En Düşük 156.000,00 1.278,00 En Yüksek 156.850,00 1.281,00 Kapanış 156.850,00 1.279,00 Ağırlıklı Ortalama 156.195,03 1.279,24 İşlem Miktarı (Kg.) 94,94 856,87 İşlem Sayısı 9 39 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 14.829.214,01 35.241.961,50 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 951,81 Toplam İşlem Adedi 48 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.938,61 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.940,91 Altın Endeksi Değişim (%) 0,08

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