Türkiye’de altın özellikle son dönemde yatırımcısı kadar ekonomi yönetiminin de radarında. Öyle ki, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hafta içinde yaptığı açıklamada Hazine’nin ilk altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası satışlarının 2-6 Ekim’de yapılacağını açıkladı. Bu sayede yastık altındaki 300 milyar TL değerindeki 2 bin 200 ton altının ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini tekrarladı.

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre, altın ekonomi yönetiminin de bu kadar radarına girince bazı kesimlerden ‘altın fikirlerin’ de gündeme geldiği ve hatta bazı projelerin enine boyuna tartışılmaya başlandığı ortaya çıktı. Bu projelerin son dönemde en ete kemiğe bürüneni ise gazeteci Abdurrahman Dilipak’ın, altın, gümüş gibi metalar karşılığı üretilecek sanal para olduğu öğrenildi.

TÜBİTAK, RAFİNERİ VE BORSA İLE GÖRÜŞME

Borsa İstanbul ile yakın temasta olduğu bilinen hatta resmi olmasa da bazı projelerde danışmanlık veren Dilipak’ın birkaç yıldır üzerinde çalıştığı altın karşılığı sanal para için Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ ile görüştüğü ve Karadağ’ın projeye sıcak baktığı belirtiliyor. Karadağ ve Dilipak’ın geçtiğimiz günlerde söz konusu proje için, İstanbul Altın Rafinerisi Başkanı Özcan Halaç, Altın Borsası, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve çeşitli vakıflar ve iş dünyası temsilcileri ile ayrı ayrı bir araya gelip proje üzerine görüşüldüğü öğrenildi. Borsa İstanbul Yönetimi’nin bu projeye çok sıcak baktığı ifade edilirken, hükümet ile de görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında.

ÇİN VE RUSYA’DAN DAHA İLERİ

Konuyla ilgili Habertürk’ün sorularını yanıtlayan gazeteci Abdurrahman Dilipak, söz konusu projeyi bitcoin’in ilk gündeme geldiği yıllarda hazırladığını söyledi. Projesinin ayakları yere basan bir proje olduğunu belirten Dilipak, Borsa İstanbul, Altın Borsası, İstanbul Altın Rafinerisi ve TÜBİTAK başta olmak üzere birçok kurum ile detaylı görüşmeler yaptıklarını ve önümüzdeki haftalarda proje ile ilgili temaslar için Japonya’ya gideceklerini anlattı.

Son günlerde Çin ve Rusya’nın dış ticaretlerini altın karşılığı yeni bir kaydi para ile yapacaklarını dile getirdiklerini belirten Dilipak, “Bugünün dünya düzeni için en geçerli para, altın, gümüş gibi metalar karşılığı üretilecek sanal para. Altın karşılığı sanal para gerçek paradan, plastik paradan daha güvenilir ve karşılığı olan, kayıt altına alınabilen bir para. Bu sistem Çin ve Rusya’nın projelerinden daha ileri bir proje olacaktır” diye konuştu. Söz konusu paranın ülkeler ile ticarette de kullanılacağını belirten Dilipak bunun dolarizasyonu da azaltacağını söylüyor. Dilipak, Borsa İstanbul’un projeye çok sıcak baktığını sözlerine ekledi.

Hedef Körfez ülkeleri mi?

Altın, gümüş gibi metalar karşılığı üretilecek sanal para projesinin gerçekleştirilmesi halinde özellikle Körfez Bölgesi’ndeki Müslüman ülkelerle ticarette kullanılmasının hedeflendiği de belirtiliyor. Öte yandan Abdurrahman Dilipak, altın karşılığı sanal paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçek değere sahip para düşüncesini de fazlası ile karşılayacak olan bir finansal enstrüman olacağını söyledi.