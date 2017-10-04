Altın tahvili nedir? Altın tahvili 2017

Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası i̇hracına ilişkin, ilk rakamların, ilginin olduğunu gösterdiğini, katılımın hızlanarak artmasını beklediklerini bildirdi.

Kuru, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine Müsteşarlığı’nın ihraç edeceğini duyurduğu, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası için altın toplama işlemlerinin 2 Ekim'den itibaren 4 ayrı ihraç programı çerçevesinde 81 ilde, 245 ilçede ve aracı "tek" banka olarak Ziraat Bankası’nın 331 şubesinde tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.

Kuru, "İlk rakamlar, ilginin olduğunu göstermektedir. Katılımın hızlanarak artmasını bekliyoruz. Bu konunun, bir kaynak ihtiyacından çok, Hazine'nin borçlanma araçlarını çeşitlendirmesi, bundan belki daha da önemli olarak da ekonomik faaliyet içinde yer almayan tasarrufların altın sahibine daha fazla saklama güvencesi sağlayarak ekonomiye dahil edilmesi şeklinde anlaşılması gerekir."

Yurt içi tasarrufların, Türkiye'nin yatırım ihtiyaçlarını karşılayamadığını, bu nedenle yurt dışı tasarrufların Türkiye'ye getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Kuru, "Buna basit olarak 'cari açık' diyoruz. Bu dışarıya bağımlı olmak anlamına gelmektedir. Oysa ki bu tasarruf açığının, ekonomiye dahil edilemeyen ve yastık altı tasarrufu olarak ifade edilen altınlarla azaltılması ve ekonomimizi daha da güçlendirmesi mümkün. Benzeri uygulamaları, altın geleneğinin çok yerleşmiş olduğu Hindistan gibi ülkelerde de görmekteyiz. Hindistan, bu projesini yaklaşık 2 yıldır sürdürmektedir. Bu proje, aynı zamanda Merkez Bankası'nın da daha fazla altın rezervine sahip olmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"BU PROJE, MİLLİ BİR DURUŞTUR"

Hazine'nin yapacağı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası i̇hracının altın sahibine önemli avantajlar sağladığını bildiren Kuru, şunları kaydetti:

"Vadesinde yatırılan altının, altın olarak geri alınabilecek olması, piyasa ile karşılaştırıldığında daha fazla nema sağlaması, sağlanacak faiz veya kira gelirinden vergi alınmayacak olması şeklinde sıralanabilir.

Amaç, altınların kazanarak, ülkeye kazandırarak ve daha güvenle saklanmasını temin etmektir. Altınını evinde saklayanları bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Yapılmak istenen, sırf bir kaynak temininin çok ötesindedir. Bu proje, ülkenin refahına bir katkıdır. Kendimize daha fazla yetmektir. Dışarıya daha az bağımlı olmamız demektir. Bu proje, milli bir duruştur."

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