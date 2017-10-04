Altın tahvili nedir? Altın tahvili 2017

Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası i̇hracına ilişkin, ilk rakamların, ilginin olduğunu gösterdiğini, katılımın hızlanarak artmasını beklediklerini bildirdi.
Kuru, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine Müsteşarlığı’nın ihraç edeceğini duyurduğu, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası için altın toplama işlemlerinin 2 Ekim'den itibaren 4 ayrı ihraç programı çerçevesinde 81 ilde, 245 ilçede ve aracı "tek" banka olarak Ziraat Bankası’nın 331 şubesinde tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.
Kuru, "İlk rakamlar, ilginin olduğunu göstermektedir. Katılımın hızlanarak artmasını bekliyoruz. Bu konunun, bir kaynak ihtiyacından çok, Hazine'nin borçlanma araçlarını çeşitlendirmesi, bundan belki daha da önemli olarak da ekonomik faaliyet içinde yer almayan tasarrufların altın sahibine daha fazla saklama güvencesi sağlayarak ekonomiye dahil edilmesi şeklinde anlaşılması gerekir."
Yurt içi tasarrufların, Türkiye'nin yatırım ihtiyaçlarını karşılayamadığını, bu nedenle yurt dışı tasarrufların Türkiye'ye getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Kuru, "Buna basit olarak 'cari açık' diyoruz. Bu dışarıya bağımlı olmak anlamına gelmektedir. Oysa ki bu tasarruf açığının, ekonomiye dahil edilemeyen ve yastık altı tasarrufu olarak ifade edilen altınlarla azaltılması ve ekonomimizi daha da güçlendirmesi mümkün. Benzeri uygulamaları, altın geleneğinin çok yerleşmiş olduğu Hindistan gibi ülkelerde de görmekteyiz. Hindistan, bu projesini yaklaşık 2 yıldır sürdürmektedir. Bu proje, aynı zamanda Merkez Bankası'nın da daha fazla altın rezervine sahip olmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
"BU PROJE, MİLLİ BİR DURUŞTUR"
Hazine'nin yapacağı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası i̇hracının altın sahibine önemli avantajlar sağladığını bildiren Kuru, şunları kaydetti:
"Vadesinde yatırılan altının, altın olarak geri alınabilecek olması, piyasa ile karşılaştırıldığında daha fazla nema sağlaması, sağlanacak faiz veya kira gelirinden vergi alınmayacak olması şeklinde sıralanabilir.
Amaç, altınların kazanarak, ülkeye kazandırarak ve daha güvenle saklanmasını temin etmektir. Altınını evinde saklayanları bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Yapılmak istenen, sırf bir kaynak temininin çok ötesindedir. Bu proje, ülkenin refahına bir katkıdır. Kendimize daha fazla yetmektir. Dışarıya daha az bağımlı olmamız demektir. Bu proje, milli bir duruştur."
- altın tahvili
- ziraat bankası altın tahvili
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.