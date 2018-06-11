Asya piyasalarında sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.297 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının yatırımcıların odağında olacağını belirterek, "Faiz kararlarının altının ons fiyatını olumlu yönde desteklemesini bekliyoruz. Altının gram fiyatı da hem ons fiyatından hem de dolar kurundan aldığı destekle yükselebilir." ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı tatili öncesi Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında alış-satış makas aralığının geniş olabileceğine dikkati çeken Memiş, bugün yurt içinde büyüme ve cari işlemler açığı, yurt dışında ise yarın sabah ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir araya gelmesinin beklendiği Singapur'daki zirveye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.