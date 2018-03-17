Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Altınordu, Fatih Tekke ile çıkışa geçen Denizlispor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, 22. dakikada Kerim Avcı'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

İkinci yarı hızlı başladı. Denizlispor'da Mehmet Akyüz, 47. dakikada attığı golle skoru eşitledi.

Mücadelede son anlar oynanırken ilk golü atan Kerim Avcı tekrar sahneye çıktı ve hem kendisin hem de takımının ikinci golünü attı.

ALTINORDU: 2 - DENİZLİSPOR: 1

STAT: Bornova

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Emrah Ünal

ALTINORDU: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Deniz Vural (Dk. 80 Alican Özfesli), Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Barış Alıcı, Uğur Arslan Kuru, Muhammed Rıdvan Özdemir (Dk. 72 Berkay Samancı), Serkan Göksu, Kerim Avcı, Mirkan Aydın (Dk. 87 Fatih Aktay)

DENİZLİSPOR Asil Kaan Güler, Taşkın İlter (Dk. 82 Canberk Aydın), Lazic, Taha Can Velioğlu, Alperen Babacan, Cihan Özkaymak, Kappel (Dk. 76 Barış Örücü), Hasan Kılıç, Veli Acar, Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 86 İsmail Haktan Odabaşı)

GOLLER: Dk. 22 ve 90+7 Kerim Avcı (Altınordu), Dk. 47 Mehmet Akyüz (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 26 Aissati, Dk. 65 Taşkın İlter, Dk. 90+6 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 90+7 Hasan Kılıç, Cihan Özkaymak (Maç bitiminde) (Denizlispor), Dk. 42 Hasan Hatipoğlu (Altınordu)