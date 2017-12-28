TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübü daha iyi yerlere taşımak için Ege Üniversitesinin akademik birikiminden yararlanmak istediklerini söyledi.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret eden Özkan, yaptığı açıklamada, kulübün 70'e yakın antrenör ve 150 personeliyle "bacasız bir fabrika" gibi çalıştığını belirtti.
Özkan ailesi olarak Ege Üniversitesi ile Aliağa ilçesindeki meslek yüksekokuluna da destek verdiklerini aktaran başkan Özkan, şöyle konuştu:
"Bunun dışında, 50 yaşından sonra gök kubbede hoş bir seda bırakmak, hayatıma anlam katmak adına toplumumuzun en çok destek verilmesi gereken unsuru olan çocuklarımıza kendimi adadım. Bunun için de bir arma gerekiyordu, Allah bana Altınordu armasını nasip etti. Altınordu fabrika gibi çalışıyor. Biz bunu yaparken bilimden yararlanıyoruz. Bu konuda Avrupa ile iş birliklerimiz var. Kulübümüzü daha iyi yerlere taşımak için Ege Üniversitesinin de akademik birikiminden yararlanmak istiyoruz."
Prof. Dr. Budak da üniversite olarak sporla ilgilenen öğrencileri oluşturmayı düşündükleri kulüp altında toplamak istediklerini kaydetti. Birçok spor dalında takımlarının olduğunu bildiren Budak, "Öğrencilerimizle sık sık görüşüyorum, spora çok ilgililer. İhtiyaç ve taleplerini dinliyorum, destek olmaya çalışıyorum. Spor Bilimleri Fakültemizde ciddi bir altyapı bulunuyor. Kapımız sizlere her zaman ve sonuna kadar açık. Bilgimizi paylaşarak kendimizi de geliştirme fırsatı buluyoruz." ifadelerini kullandı.
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