Kulüpten yapılan açıklamaya göre, eşi Dilek Erzik ile İzmir'e gelen Şenes Erzik, Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde kendi adı verilen hibrit çim sahayı kurdele keserek açtı.

Hibrit sahadaki ilk maçta ise Altınordu 8 yaş altı takımındaki oyuncular karşı karşıya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzik, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın Türk gençleri için örnek hizmetler verdiğini belirterek, "Ben, suni çimi ilk kez 1989 yılında Almanya'da görmüştüm. Daha sonra ülkemizde birçok sahaya yapay çim yapıldı. Ancak hibrit çim her yönüyle çok farklı ve futbolu güzelleştiren bir zemin." ifadelerini kullandı.

Erzik, Altınordu'nun 6 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'de yıllardır özlem duyulan genç takımlar organizasyonunu pek çok Avrupa kulübüne örnek olacak şekilde başarıyla gerçekleştirdiğini kaydetti.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da Şenes Erzik'in Türk futboluna unutulmaz hizmetler verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böylesine değerli bir futbol adamının ismini tesislerimizdeki sahaya vermenin gururunu yaşıyorum. Bizim için çok anlamlı bir gün yaşıyoruz. Burada yetişen gençler ileride Avrupa'nın en büyük kulüplerinde futbol oynarken, inşallah Şenes Bey'i, beni ve kendilerini bugünlere taşıyan kulüplerini her zaman hatırlar. Bu bizim için en değerli armağan olacaktır."