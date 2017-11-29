Altınyağ Kombinaları mal varlıklarını sattı

Altınyağ Kombinaları yeni ortaklık veya şirketin satışı için yabancı ortak arayışına girdiğini geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Bu duyurunun üzerinden 8 gün geçmesinin ardından beklenen açıklama dün akşam KAP'a gönderildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"20.11.2017 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden yapılan görüşmeler neticesinde Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group S.A ile, Şirketimiz Altınyağ'a ait Gayrimenkul ve Makina Parkının tamamı ile, İştirakimiz Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'ye ait Gayrimenkul ve Makina Parkının tamamı KDV hariç 34.000.000 ($) ABD Dolarına satışı yapılmak üzere niyet mektubu imzalanmıştır. İmzalanan bu niyet mektubuna göre önümüzdeki 3 aylık süreçte teknik, hukuksal, vergisel, çevre, finansal, legal olan konularda inceleme yapılacaktır. Yapılacak incelemelerin olumlu sonuçlanması akabinde sonraki 3 ayda devir işlemleri için yapılacak resmi prosedür ile süreç tamamlanacaktır."

1962 yılında İzmir'de kurulan Altınyağ Kombinaları, 2012 yılında Artı Yatırım Holding bünyesine girmişti. İlk yıl 53 milyon liralık bir yatırım alan şirket, son tüketiciye yönelik ambalajlı yağ üretimini durdurarak küresel pazarda daha karlı ve aynı zamanda rekabetin az olduğu ham yağ üretimine odaklandı. Aynı anda biyodizel yakıt üretimine yönelik yarı rafine bitkisel yağ üretimine de başlandı.

Altınyağ halen İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde ayçicek tohumu, soya fasulyesi, kanola tohumu, keten tohumu, ketencik tohumu, mısırözü tohumu gibi bitkisel yağlı tohumlardan ham yağ, yarı rafine ve tam rafine yağ ile yem sektörüne yönelik küspe üretimini sürdürüyor. Şirketin 40 ülkeye ihracatı bulunuyor.