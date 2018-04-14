Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Başakşehir'in karşı karşı geleceği haftada Akhisarspor deplasmanından kayıpsız ayrılıyor! Siyah-beyazlılarda ilk yarı ve ikinci yarının hemen başlarında gol atan Babel, 3 puanın kazanılmasında başrol oynadı ve Kara Kartal, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak gözlerini Galatasaray-Başakşehir mücadelesine çevirdi. Akhisarspor'un galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı. Kara Kartal'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

40 maçta 15 gol attığının hatırlatılmasının ardından "Hedeflediğin rakamlara ulaştın mı?" sorusunu yanıtlayan Negredo "İnişli-çıkışlı bir süreç var. Ligin başında forma savaşına girdim. Sonra oynadığım ama gol atamadığım haftalar oldu. Ama bugün önemli olan takımın buradan 3 puanla ayrılıyor olması" dedi.

Kalan 5 haftayı ve şampiyonluk yarışını değerlendiren İspanyol oyuncu, "En önemlisi kendi işimize odaklanmamız. Şu anda kendi göbeğimizi kendimiz kesemiyoruz. Ancak kazandığımızda muhakkak rakiplerimiz de takılacaktır" ifadelerini kullandı.