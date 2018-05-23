Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Amazon, hizmetlerini suistimal eden kullanıcılara karşı tavrını değiştirdi. Bu değişimin sebebi ise şirketin şimdiye kadar esnek tutulan ‘ürün geri gönderme’ seçeneğinden bazı müşterilerin devamlı olarak kötü istifade etmesi.

Amazon üzerinden aldığınız ürün eğer eksik, arızalı veya sizden kaynaklanmayan bir sorun taşıyorsa müşteriler o malı geri teslim edebiliyor. Üstelik para iadesi ve ürün değişimi talebinde de bulanabiliyor. Ancak bu özelliği çok sık kullanan kullanıcılar, Amazon’dan gelen bir e-mail ile şaşkınlığa uğradılar. E-postada özetle son 12 ay içinde çok fazla ürün geri teslim edildiğinden bahsediliyor ve bu iadelerin sebepleri konusunda da bir bilgilendirilme isteniyor.

Pek çok kullanıcı ise Facebook ve Twitter üzerinden seslerini duyurmaya çalışarak bir uyarı veya mesaj almaksızın ‘aşırı ürün iade etme’ nedeniyle Amazon hesaplarının kapatıldığını belitti.