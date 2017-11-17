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Amber Heard ile Elon Musk yeniden mi birlikte? Los Angeles'ta görüntülendiler

16.11.2017 - 16:09 | Güncelleme:

  • 1 Amber Heard ile Elon Musk yeniden mi birlikte? Los Angeles'ta görüntülendiler
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    Elon Musk ve ünlü oyuncu Amber Heard, ağustos ayında sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard tarafından terk edilen Musk biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

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  • 2 Amber Heard ile Elon Musk yeniden mi birlikte? Los Angeles'ta görüntülendiler
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    Tesla'nın CEO'su Musk, Rolling Stone dergisine açıklamalarda bulundu. Musk, Heard ile olan duygusal bağı hakkında konuştu. Musk, "Gerçekten çok aşıktım" ifadelerini kullandı.

  • 3 Amber Heard ile Elon Musk yeniden mi birlikte? Los Angeles'ta görüntülendiler
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    Ünlü girişimci ayrıca, ayrılıktan birkaç hafta sonra ağır ve duygusal acılar yaşadığını da belirtti.

  • 4 Amber Heard ile Elon Musk yeniden mi birlikte? Los Angeles'ta görüntülendiler
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    Elon Musk 'arkadaşlık' vurgusu yaparak şu cümleyi de söyledi: Amber ve ben ayrılmış olsak da yine de arkadaşız...

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  • 5 Amber Heard ile Elon Musk yeniden mi birlikte? Los Angeles'ta görüntülendiler
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    Elon Musk, ayrılığın kendisini çok fazla üzdüğünü ve bu üzüntüsünün de işlerini etkilediğini söyledi. Musk ayrıca, "Bence, benim ondan ayrılmamdan daha çok, o benden ayrıldı" dedi.

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Yorumlar 11
  • Misafir 48 dakika önce
    Türkiyeye gel burda paran oldukça kimse seni terk etmez..istesende yalnız uyutmazlar merak etme
  • Misafir 5 saat önce
    Adam tip olarakda temiz adama benziyor. Öyle gelene gidene olayı olacağını sanmam ki bu adam böyle magazinin içinde yer alırsa projeleri suya düşer.
  • Misafir 5 saat önce
    Dilimize düştü adam nasıl bir yer burası ya
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