Boeing uzun zamandır merakla beklenen American Airlines'ın toplu uçak alımı işinde, 3 farklı havacılık kaynağına göre Avrupalı rakibi Airbus'ın önüne geçti.

Boeing 787 Dreamliner ile Airbus A330neo arasında bir tercih yapacak olan havayolu şirketi işi Boeing'e verdiği takdirde bir başka ABD firması ve Boeing'in motor tedarikçisi olan General Electric de kazanacak. Airbus ise uçak motorlarında Rolls-Royce ile çalışıyor.

Endüstriyel kaynaklar, 25 ila 30 arası geniş gövdeli jet alımında bütçenin 7-9 milyar dolar arasında olmasını bekliyor. Uçağın birim fiyatı donanımına göre 250 ile 330 milyon dolar arasında değişiyor.

American Airlines sözcüsü ise alımın henüz sonuçlanmadığını belirterek "Geniş gövdeli opsiyonlarımızı değerlendiriyoruz, şirket için en doğru kararı vermeye odaklandık. Nihai karar henüz verilmedi." dedi.

American Airlines hisseleri haber sonrasında yüzde 2.5 düşerken, Boeing hisseleri yüzde 0.4 arttı.

AIRBUS A330neo BEKLENTİLERİN GERİSİNDE

Airbus'ın A330neo serisindeki sıkıntılar, Hawaii Airlines'ın 6 siparişi iptel edip Boeing 787'ye geçmesinden sonra büyüyor. bilhassa uzun menzilli A330neo için talepte büyük düşüş var. Fransa merkezli Airbus, 2014 yılında seriyi yenileyerek Rolls-Royce motorlara geçmesine rağmen düşüşe engel olamadı.

Airbus'ta yeni göre başlayan CEO Eric Schulz, ilk hedefini A330neo satışlarını arttırmak olarak açıklasa da American Airlines'ın A330-900neo yerine Boeing 787 serisine yönelmesi işinin kolay olmayacağını gösteriyor.

IranAir'in 28 adet A330neo siparişinde de soru işaretleri var zira 100 jetlik anlaşmanın bir parçası olan alımın Donald Trump'ın şahin tavrı ve yerli üreticiyi koruma planları uluslararası yaptırım gelmesi durumunda nasıl gerçekleşeceği bilinmiyor.