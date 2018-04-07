Boeing, bir büyük anlaşmaya daha imza atarak ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden olan American Airlines'ın 47 adetlik uçak işinde ipi göğüsledi.

Boeing ve American Airlines arasındaki anlaşmaya konu Boeing 787 Dreamliner uçaklarının liste fiyatı toplamı 12.3 milyar dolar ancak adetli alımlarda bu fiyatta çoğu zaman indirime gidiliyor. Boeing ve American Airlines anlaşma detaylarını açıklamadı.

Boeing, bu anlaşmayla Avrupalı rakibi Airbus'ı da saf dışı bırakmış oldu zira American Airlines 2005 yılındaki 22 adetlik Airbus A350 siparişini de iptal etti.

47 adetlik siparişin 22 adedi Boeing 787-8s olurken ilk teslimatlar 2020 yılında başlayacak. Aynı serinin daha büyük modeli olan 25 adetlik 787-9s teslimatları ise 2023'te başlayacak. Böylelikle filodaki Dreamliner sayısı 89 olacak.

Alınacak uçaklar mevcut Boeing 767 ve 777 ile Airbus A330 jetlerinin yerini alacak. Açıklamada iki firma arasında çok zor bir tercihte bulunulduğu belirtilirken filonun sadeleştirilerek daha homojen bir yapıya kavuşturulmak istendiğine dikkat çekildi.

Şirketin CFO'su Derek Kerr, "Operasyonumuzda daha az ayrışmanın olması ve uçak değişimleri söz konusu olduğunda müşterilerimize daha istikrarlı hizmet sunmak için müşterek filonun avantajlarına inanıyoruz." dedi.

Öte yandan, 2020 yılında American Airlines filosuna girmesi beklenen önceki 40 adet Boeing 787 siparişinde de teslimatın ertelenmesi istendi. Böylelikle, emekliye ayrılacak uçaklarla birlikte filodaki verimin arttırılması planlanıyor