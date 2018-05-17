HT Magazin'de yer alan habere göre, Çellist müzikal tiyatro sanatçısı ve müzik öğretmeni olan İstanbul doğumlu Temi Hason, California’daki Lamb’s Players Tiyatrosu’nda ünlü müzikal ‘Once’ta sahneye çıkıyor.

Hason, 8 Tony Ödülü, En İyi Tiyatro Albümü kategorisinde Grammy Ödülü, Drama Destek Ödülü ve Oliver ödüllerinin sahibi oyunda, haftada 8 kez Çekoslavakyalı genç bir kadını canlandırıyor.

Amerika’da ülkemizi temsil eden genç sanatçı, San Diego’nun En Etkileyici 5 Kadını’ndan biri seçilmiş, Anna/Kate isimli müzik grubu ile 41. Emmy Ödülleri’ne katılan Hason, Türkiye’de de sesini bir ses yarışmasında yarı finale kalarak duyurmuştu.

İstanbullu Temi Hason’un yer aldığı ‘Once’ müzikalinde, diğer müzikallerden farklı olarak sahnede orkestra yerine oyuncular enstrüman çalıyor.