Amerikalı üç sanatörün, Türkiye'ye teslim edilecek Lockheed Martin F-35 tipi savaş uçaklarının teslimatının engellenmesi için ABD Senatosu'na teklif verdiği duyuruldu.

Reuters Haber Ajansı'nın haberine göre ilgili yasa tasarısı, senatörler James Langford, Jeanne Shaheen ve Thom Tillis tarafından sunuldu.

Senatörlerin teklifi, rahip din adamı Andrew Craig Brunson'un tutuklanması nedeniyle verdiği duyuruldu.

İzmir’de FETÖ ve PKK terör örgütü adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu Papaz Andrew Craig Brunson, hâkim karşısına çıkmış, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti rahibin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının, ABD'den, F-35 savaş uçaklarının alınmasını etkilemeyeceğini söylemişti.

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