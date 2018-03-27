Oyuncu Amine Gülşe, sevgilisi Mesut Özil'e, Rafer El Roman'ın 'Sürgün' adlı şarkısıyla ilan-ı aşk etti. Amine Gülşe'nin sesi ve doğallığı takipçilerinden çok sayıda beğeni topladı.



Gülşe, şarkısını, “Bir sana aşık sana deli” notuyla paylaştı. Mesut Özil ise bu paylaşıma sosyal medya hesabından “Seni seviyorum” yanıtını verdi.

Mesut Özil, Amine Gülşe’ye 200 bin liralık tektaşla evlenme teklif etmişti.

İşte Amine Gülşe'nin o paylaşımı: