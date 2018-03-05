2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile İngiliz takımı Arsenal’de forma giyen Mesut Özil, geçen yaz evlilik haberleriyle gündemdeydi.

Posta'nın haberine göre, Mesut Özil’in Amine Gülşe’ye 200 bin liralık tektaşla evlenme teklif ettiği, çiftin düğün hazırlığına başladığı öne sürülmüştü. Tescilli güzel, düğün tarihiyle ilgili sorular üzerine şaşırtan bir açıklama yaptı:

"HENÜZ ÖYLE BİR ŞEY YOK"

“Düğün tarihi yok. Daha öyle bir şey düşünmüyoruz. İlişkimiz o yönde ilerliyor ama henüz öyle bir şey yok.”