Ana Dabovic, Fenerbahçe'de

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, 2017-2018 basketbol sezonu için anlaşma sağlanan Ana Dabovic ile kadrosunu güçlendirdi.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "1 metre 83 santim boyundaki oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek. Ana Dabovic'e Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı 'her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.
ANA DABOVIC KİMDİR?
18 Ağustos 1989 Karadağ doğumlu ve 1 metre 83 santim boyundaki Ana Dabovic, 2016 yılından bu yana Dynamo Moskova'da oynamaktadır. Kariyerine 2005 yılında Herceg Novi takımında başlayan Dabovic, 2007-2008 sezonu Flamurtari Vlore, 2008-2009 sezonu Herceg Novi, 2009-2010 sezonu Aris, 2010-2011 sezonu Dynamo Novosibirsk, 2011-2012 sezonu wisla Can-Pack, 2012-2013 sezonu TED Ankara, 2013-2014 sezonu Dynamo Moskova, 2014-2015 sezonu Ormanspor, 2015-2016 sezonu Los Angeles Sparks, 2015-2016 sezonu Yakın Doğu Üniversitesi, 2016-2017 sezonu Dynamo Moskova takımlarında mücadele etmiştir.
2015 Eurobasket'te Sırbistan formasıyla şampiyon olurken, turnuvanın MVP ödülünü kazandı ve takımına tarihlerinde ilk kez Olimpiyatlara katılma hakkı kazandırmıştır. 2016 Olimpiyatlarında Bronz madalya mücadelesinde Fransa'yı 70-63 yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştur. 2015 Eurobasket'te 14.8 Sayı, 2 Rib, 3.2 Ast. İle göz dolduran istatistikler elde etmiştir.
Ana Dabovic'in Başarıları:
2016- WNBA Şampiyonu (Los Angeles Sparks)
2015- WNBA En iyi Çaylak Beşi
2014- EuroCup (Dynamo Moskova)
2015- Eurobasket MVP (Sırbistan)
2009- Akdeniz Oyunları (Sırbistan ile Gümüş Madalya)
2008- U20 Avrupa Şampyonası (Sırbistan ile Bronz Madalya)
2006- U18 Avrupa Şampiyonası (Sırbistan Gümüş) Madalya)
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