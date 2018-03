Anadolu Efes'ten basketbol yaz kampı

Anadolu Efes Spor Kulübü, 18 Haziran-14 Temmuz'da Antalya'da basketbol kampı düzenleyecek.

Lacivert-beyazlı kulübün, Gloria Sports Arena ve Smart Casual Event iş birliğiyle 4 ayrı etapta düzenleyeceği organizasyona, 2002-2009 doğumlu erkekler katılacak.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'nın ev sahipliği yapacağı basketbol kampı, Anadolu Efes'in altyapı antrenörlerinin koordinatörlüğünde 18-23 Haziran, 25-30 Haziran, 2-7 Temmuz ve 9-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Seksener kişinin bulunacağı etaplarda oyuncu taraması da yapılacak.

Basketbol kampının tanıtımı için lacivert-beyazlı kulübün Merter'deki tesislerinde düzenlenen basın toplantısına, Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Anadolu Efes Takım Kaptanı Doğuş Balbay, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gloria Sports Arena Proje Yöneticisi Elif Özdemir, Gloria Sports Arena Satış Müdürü Görkem Dönmez ve Smart Casual Event Genel Müdürü Mert Osman Can katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Alper Yılmaz, ülke genelinde basketbolu sevdirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedeflediklerini, Türk gençlerinin spor yapmasını ve kendilerini uluslararası organizasyonlarda kanıtlamasını sağladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Altyapı antrenörlerimizin deneyim ve kontrolünde gerçekleştirilecek basketbol yaz kamplarında oyuncu taraması da yapacağız. Basketbolcu adaylarını Smart Casual organizasyonuyla Gloria Sports Arena'da ağırlayacak olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Her yaz, A takımımızın da kamp yaptığı ve turnuvalara katıldığı Gloria Sports Arena, bir sporcu adayının ihtiyaç duyduğu tüm şartları sağlamakta. A takım oyuncularımızın da ziyaret edeceği ve sporcu kardeşleri ile zaman geçireceği basketbol yaz kamplarına 2002-2009 doğumlu tüm basketbolcu adaylarını bekliyoruz. Ayrıca böyle önemli bir organizasyonun hayata geçmesine olan katkıları için Gloria Sports Arena ve Smart Casual'a da teşekkür ediyoruz."

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın kaptanı Doğuş Balbay ise Gloria Sports Arena'nın Türkiye'deki en iyi spor tesislerine sahip olduğunu aktararak, "Tüm gençlerimizin spor ile tanışmasına büyük önem veriyorum. Çünkü spor, benim örneğimde olduğu gibi çocukların eğitim hayatlarına büyük katkı sağlıyor. Böylece tüm kamp katılımcılarının hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha zinde ve hazır bir halde yeni eğitim dönemine gireceklerine inanıyorum. Bu sebeple tüm ailelere çocuklarını gönül rahatlığı ile Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kamplarına göndermelerini öneriyorum. Çünkü bu kamplar, çocuklarının gelecek planlarına ve yaşam serüvenlerine yön verecek." diye konuştu.

Gloria Sports Arena Proje Yöneticisi Elif Özdemir, Anadolu Efes ile başlayacakları yaz kampı projesiyle sporculara fayda sağlayacaklarını vurgulayarak, "Bizim en büyük özelliğimiz her şeyin bir asansör düğmesi uzaklığında olması. Odalarımız, antrenman sahaları ve sporcu sağlığı tesislerimizin hepsi birbirine çok yakın. Bu durumun hem zaman hem de sporcunun psikolojisi için çok önemli bir detay olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gloria Sports Arena Satış Müdürü Görkem Dönmez ise Anadolu Efes Kulübü ile basketbol yaz kampları konusunda yaptıkları iş birliğinin çok olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti. Dönmez, 105 bin metrekarelik alanda 50'den fazla spor branşı için kamp imkanı sunduklarını anlatarak, "Gloria Sports Arena açıldığından beri 91 ülkeden 15 binden fazla misafir ağırladık. 2016-2017'de Gloria Sports Arena'yı tercih eden 57 sporcumuz ve 13 takımımız olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonalarında toplam 86 madalya almıştır. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar 150 madalyaya ulaşmak ve Gloria Sports Arena'nın 5. yaşına gireceği 2020 olimpiyat senesinde 200 madalyayı geçmektir." şeklinde konuştu.

Smart Casual Event Genel Müdürü Mert Osman Can ise basketbol yaz kamplarında sporculara benzersiz imkanlar sunacaklarını kaydetti. Türkiye'nin her yerinden basketbolu seven çocukları ağırlayacaklarını ifade eden Can, "Bu proje ile Anadolu Efes'in sportif bilgi birikimi, Gloria grubunun Türkiye ve Avrupa'daki eşsiz spor kompleksi Gloria Sports Arena'nın misafirperverliği ile bizim organizasyon yeteneğimiz bir araya gelecek." şeklinde görüş belirtti.