Kazalar zaman zaman trafiği yavaşlatıyor

Anadolu Otoyolu Düzce kesimi ve Bolu Dağı Tünel geçişinde gece boyu yoğunluk yaşandı.

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine gitmek için akşam saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminin Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu.

Trafiğin en fazla arttığı 1. Viyadük ve Bolu Dağı tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

BU SABAH SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Anadolu Otoyolu'nun Gerede mevkisinde trafik yoğunluğu bu sabah da devam ediyor.

Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları da uzun araç kuyruklarına neden oluyor.

Öte yandan otoyolun Ankara-İstanbul yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda bayram süresince tedbirler arttırıldı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılıyor.

Trafik ve kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Otoyoldaki trafik yoğunluğu drone ile de havadan görüntülendi.

Anadolu Otoyolu'ndaki yoğunluğun bugün resmi tatilin başlayacağı öğle saatlerinde daha çok artacacağı belirtiliyor.

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