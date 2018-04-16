Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone X ile birlikte ana ekran tuşu olmayan telefonlar bir bir yaygınlaşmaya başladı. Birçok Android modelinde de görülmeye başlanan bu özellik, Android P sürümü ile birlikte tüm akıllı telefonlara yayılabilir.

Android P'ye ait olan bir görüntünün Google tarafından "yanlışlıkla" paylaşılmasıyla birlikte, bu yeni sürüme ait oldukça önemli bir özellik de büyük ölçüde sızdırılmış oldu. Görselin alt kısmında yer alan yatay sanal tuş, iPhone X'daki ana menü tuşu özelliğini taşıyor olabilir.

Yanlış paylaşımı dakikalar içerisinde silen Google'ın bu hareketi bir nevi nabız ölçmek için yaptığını düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Bu sebeple, Android kullanıcılarından yoğun bir tepki almaması durumunda, Google'ın yeni özelliğini yaz aylarında yayınlanacak final sürümünde kullanması bekleniyor.