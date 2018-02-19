Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Amerikan Sinamatograflar Derneği’nin (ASC) ödülleri adayları önceki gün Los Angeles’ta açıklandı. ASC, bu yıl “Yaşam Boyu Başarı” ödülünü oyuncu ve yönetmen Angelina Jolie’ye akdim etti.



Bu yıl Kamboçya’daki insanlık dramını konu olan “First They Killed My Father” filmini tamamlayan Jolie, geceye yalnız katıldı.





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