Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio, 1 milyar dolar değerlemeyle halka açılacak

Akıllı telefonlar ile tabletler için geliştirilen ve kısa sürede küresel bir hayran kitlesine ulaşan Angry Birds’ün ardındaki firma Rovio, halka arz ediliyor.

Finlandiya merkezli mobil oyun geliştiricisinin satmayı kararlaştırdığı hisseler, firmanın 960 milyon ile 1,07 milyar dolar arasında bir değere ulaşmasını sağlayacak.

18 FARKLI OYUNU VAR

Rovio’yu büyük üne kavuşturan Angry Birds serisine ait ilk oyun, 2003 yılında mobil uygulama mağazalarındaki yerini aldı. Günümüze kadar geçen zamanda serinin 18 farklı oyunu geliştirildi ve indirilmeye sunuldu.

Günümüzde Rovio yalnızca bir mobil oyun markası değil. Lisanslı kızgın kuşlar temalı çizgi filmler ve ürünler, firmanın sağladığı gelirin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Rovio, bu yılın başından haziran sonuna kadarki süreçte 265,8M Euro gelir elde ettiğini açıklamıştı. Bunun 210,1 milyon euroluk bölümü mobil oyunlardan, 55,7 milyon eurosu ise lisans anlaşmalarından sağlandı.

Angry Birds markalı ürünler dünyanın dört bir yanında satılıyor. Bu ürünler 120 ülkedeki hayranlara ulaşırken, 2016’da yayınlanan Angry Birds Movie uluslararası bir gişe başarısı yakalamıştı.

Finlandiyalı şirket 3 Ekim’den itibaren Helsinki Nasdaq borsasındaki yerini alacak.

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