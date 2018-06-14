Ankapark'ın ihalesi ertelendi

Ankapark'ın işletme ihalesi için bugün Encümen Toplantı Salonu'nda yapılması planlanan toplantıya katılım gerçekleşmedi.

İhaleye ilişkin bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı ise teklifte bulunan olmadığı için ihalenin 15 gün sonraya ertelendiğini duyurdu.