Ankara'da bitcoinle daire satılacak... Ya faturası?

Konu ile ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen firma sahibi Erdal Daldaban, "Son dönemde izlediği değer güzergahıyla Türk yatırımcısının da ilgisini çeken ve yatırımlarını böyle değerlendiren müşterilerimizin dikkatini çekebileceğimizi düşünerek bitcoin ile satış yapmaya karar verdik. Sanal ya da başka bir deyişle dijital paranın artık küresel ekonomi için gözardı edilemeyecek bir unsur hale geldiğini er ya da geç hayatımızda kalıcı bir biçimde yer bulacağını düşünüyoruz. Bu dijital para birimleri içinde en kayda değer ilerleyişi, teknik altyapı sağlamlığını ve bilinirliğini bitcoin sağladı ve Türk yatırımcısının da haklı olarak ilgisini çekti” açıklamasında bulundu.

Daldaban, sistemin nasıl işleyeceği ile ilgili olarak haberrturk.com'a yaptığı açıklamada ise, bitcoinle ilgili mevzuatta bir belirsizlik olduğunu, taraflarla çeşitli görüşmeler sonucunda bitcoin transferinin yapılabikleceği yönünde görüş birliğine varıldığını söyledi.

Arzu edenlerin kendi hesaplarına bitcoin transferi yapacağını, kendilerinin de buna karşılık mevcut kurdan TL faturası keseceklerini anlatan Daldaban, "Gönül iseter ki bitcoin faturası keselim ama mevcut sistem şu anda buna izin vermiyor. Biz de TL'ye çevirip fatura keseceğiz. Dolayısıyla vergilendirilmesinde bir problem yaşanmayacak" dedi.

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