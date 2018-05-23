Alınan bilgiye göre, bir süredir kocasıyla kavgalı olduğu iddia edilen Lütfiye A. (27), Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinde çocuklarından 7 yaşındaki Kübra'yı bıçaklayarak, 5 yaşındaki Beren Naz'ı ise boğarak öldürdü.

Lütfiye A., olayın ardından polisi arayarak çocuklarını öldürdüğünü teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri Lütfiye A'yı gözaltına alırken eve giren sağlık ekipleri ise iki çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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