Ankara'da gece kulübünde arkadaşının boğazını keserek öldüren kişi tutuklandı

Ankara'da bir gece kulübünde tartıştığı arkadaşının boğazını keserek öldüren Atakan P., cinayet büro ekiplerince yakalandı. Atakan P., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AA'nın haberine göre, Bülent Yalçınkaya ve Atakan P., eğlenmek için Ulus'taki bir gece kulübüne gitti. Birlikte alkol alan iki arkadaş arasında daha sonra çalışan bir kadın yüzünden tartışma çıktı.



MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞAN GARSONLARI DA TEHDİT ETTİ

Tartışma, alkolün etkisiyle kavgaya dönüşürken, Atakan P., cebinden çıkardığı bıçakla Bülent Yalçınkaya'nın boğazını kesti. Müdahale etmeye çalışan garsonları da ölümle tehdit eden Atakan P, olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Yalçınkaya, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.



SAKLANDIĞI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Cinayet sonrası çalışma başlatan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Atakan P'nin saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi.

Yakalanan ve Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda suçunu itiraf eden Atakan P., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.