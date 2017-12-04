Ankara'da kediye tekme atan bir kişi güvenlik kamerasına yakalandı

Erzincan'da yaşanan kediye eziyet olayının bir benzeri de Başkent'te yaşandı.

İHA'nın haberine göre, Turgut Özal Mahallesi'nde bir sitenin güvenlik kamerasına bir kişinin kediyeye eziyet etmesi yansıdı. Sitenin koridorunda yaşanan olayda bir kişi kendisine doğru gelen kediyi tekmeliyor. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.