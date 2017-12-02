Ankaragücü liderliğe yükseldi!

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde liderlik sevinci yaşanıyor. Ligin ilk dört haftasında sırasıyla, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (0-0) ve Altınordu (1-1) ile berabere kalan, Elazığspor (2-0) ve Balıkesirspor Baltok'a (1-2) kaybeden sarı-lacivertli ekip, 5. haftada çıkışa geçti.

Beşinci hafta mücadelesinde, ilk dört maçında puan kaybetmeyen Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-1 yenen sarı-lacivertliler, ligde son 10 haftada 9 galibiyet elde etti, 1 maçta berabere kaldı.

Ligin 14. haftasına lider giren Ümraniyespor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü, 30 puana ulaşarak bu sezon ilk kez zirvede yer aldı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner yaptığı açıklamada, uzun zamandır bugünü beklediklerini söyledi.

Sezona çok sıkıntılı başladıklarını, transferi geç tamamladıklarını, bu nedenlerle de eleştiriler aldıklarını dile getiren Yiğiner, "Sabrın sonu selamettir. Biz transferlerimize de hocamıza da güveniyorduk. Sezon başında uyum süreci geçirdik ancak şu an bir makinenin dişlileri gibi işliyor takımımız. Çok çalışacağız, rehavete kapılmayacağız. İnşallah, sezon sonunda da Ankaragücü'nü hak ettiği yere, Süper Lig'e taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü

ümraniyespor

İsmail Kartal

Mehmet Yiğiner

TFF 1. Lig