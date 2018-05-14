Dünyanın en büyük içecek üreticilerinden biri olan ve taşımacılık alanında yaptığı yeniliklerle tanınan Anheuser-Busch tarafından toplam 800 adet Nikola üretimi uzun araç siparişi verildiği belirtildi.
Araçlar 2020-2025 yılları arasında teslim edilecek ve böylelikle şirketin karbon emisyonlarından yüzde 18 düşüş sağlanacak.
1870 yıllarda ilk kez demiryolu üzerinden soğutmalı lojistik yapan malt içki ve enerji içeceği üreticisi Anheuser Busch, geçtiğimiz günlerde de 50 bin kasa içeceği yarı otonom bir araçla teslim etmişti. ABD merkezli firmanın 40 adet Tesla Semi siparişi de bulunuyor.
Nikola, isimli firma hidrojen yakıt pilli uzun araçlarının tasarımının Tesla tarafından kopyalandığını iddia ederek Tesla'ya dava açmış, Elon Musk geçtiğimiz günlerde firma için "gülünç" nitelemesi yapmıştı.
Kendisini Tesla'ya rakip olarak konumlandıran ve "Nikola" ismini alan şirket henüz seri üretim yapmış değil ancak 7 bin araç siparişi aldığını duyurmuştu. Tesla'nın aksine Nikola siparişlerden kapora ya da ön ödeme almıyor. Tesla ise Semi için 20 bin dolar ön ödeme alıyor.
TESLA SEMI VE NİKOLA TWO ÖZELLİKLERİ
Tesla Semi'nin 400 mil ve 30 dakikalık şarj süresine karşın Nikola hidrojen yakıt pilli ve 1000 beygir gücüne sahip aracın yüküne ve yol koşullarına göre 1000 mile kadar sürüş menzili vadediyor ve tam dolum süresi de 15 dakika.
1 milyar dolar yatırımla Arizona'da bir fabrika kuracağını belirten Nikola, Anheuser Busch'ın en yoğun trafiğe sahip lojistik rotası üzerinde 28 adet şarj istasyonu da kuracak. Araçların güç aktarım mekanizması için Bosch ile çalışan Nikola, istasyonlar için de Norveçli Nel şirketiyle işbirliği içerisinde.
Norveç firması hidrojenü üretmek için doğalgaz reformasyonu yerine suya elektroliz ygulayarak hidrojen üretiyor. 1 kilogram hidrojen üretmek için 55 kWh gerekirken araçların ortalama tüketimi günlük 50-75 kg arasında değişiyor ve tam dolum için 4 mWh yenilenebilir enerji gerektiriyor. Ancak bir kez işlem yapıldıktan sonra hidrojen yakıtı depolanabiliyor.
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