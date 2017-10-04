4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü'nde, Antalya'da 1'i patisinden bahçe duvarına çivilenmiş olmak üzere 3 sokak köpeği ölü halde bulundu.
İHA'nın haberine göre, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde 328 Sokak üzerinde iddiaya göre 3 sokak köpeği zehirlenerek katledildi. Köpeklerden birinin de sol patisinden bahçe duvarının çitine çivilendiği görüldü. Sabah okul giden çocuklar köpekleri yerde yatar ve asılı şekilde görünce durumu ailelerine bildirdi. Aileler de durumu polise ve belediye ekiplerine haber verdi.
Katledilen hayvanların sorumlularının bulunması için harekete geçen Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Antalya'nın çeşitli noktalarında canlarımız hunharca katlediliyor. Biz 4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü'nde canlarımızın haklarını ve yaşam haklarını savunmaya çalışırken, bu katliamla sarsıldık. Kimseye zararı olmayan bu hayvanlar nasıl zehirlendi ve birisi nasıl patisinden çite asıldı. Nasıl bir vicdandır ya da ruh halidir anlayamadık" dedi.
"HAYVANLARIN DA YAŞAM HAKKI VAR"
Her noktada güvenlik kamerası olduğu yerde hayvanları katledenlerin bulunmasını isteyen Yanık, "Polis ve savcımızı göreve çağırıyoruz. Bugün köpeğe yapılan, yarın bize çocuklarımıza yapılabilir. Köpeği sevmek zorunda değilsiniz, su veya yemek vermeyin ama bari canlarımızı öldürmeyin. Hayvanların da yaşam hakkı var" diye konuştu.
Yanık, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.
YAVRU KEDİYE TEKME
Manavgat'ın tatil beldesi Side'de kediye tekme olayı ise geçen 29 Eylül'de meydana geldi. Apartmandan çıkan bir kişiyi gören 4 yavru kediden 3'ü kaçarken biri yatmaya devam etti. Kimliği belirsiz kişinin tekmesiyle bahçe duvarına sert şekilde çarpan yavru kedi, uzun süre yerde çırpındı. Tekmeyi atan kişi bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olaya şahit olan apartmanda yaşayan bir kadın, kediyi veteriner götürerek tedaviye aldırdı. 5 gündür tedavisi devam eden kedinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Görüntüyü izleyen apartman yöneticisi Timuçin Taş, hayvan hakları derneklerine durumu bildirdi. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
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Misafir 7 dakika öncebu insanlara hapis cezası verilmesi şart !00
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Misafir 11 dakika önceBu dünyada olmasada öbür dünyada bunun bedelini ödeyecek siniz00
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Misafir 24 dakika önceBunlar insanlarada hiç terettüdsüz aynı şeyi yaparlar00