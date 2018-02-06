Antalya'da Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki "Tazelenme Üniversitesi"nde sınıflarını geçebilmek için kazak ören 60 ila 92 yaşındaki erkek öğrenciler Alzheimer'a adeta meydan okurken, renkli görüntüler de oluşturuyor.

AA'nın haberine göre, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan'ın, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle 81 ilde yürütülen "GeroAtlas" çalışması kapsamında Türkiye'de ilk kez geçen yıl Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan GeroAtlas 60+Tazelenme Üniversitesi'ne (Yaşlı Üniversitesi) ilgi her geçen gün artıyor.

Yaşları 60 ile 92 arasında değişen 2 bin 572 kayıtlı öğrencisi olan üniversitede 866 öğrenci derslerine düzenli devam ediyor.

Başta anatomi, tarih, arkeoloji, tıp, psikoloji, hukuk, fizik tedavi, işaret ve yabancı dil eğitimi olmak üzere farklı dersleri gören erkek öğrencilere, bir üst sınıfa geçebilmeleri için kazak örme şartı getirilmiş.

Bu nedenle kazak, yelek, kaşkol, bere ve lif örmeyi öğrenen erkek öğrencilerin fakülte bahçesinde ders saatini beklerken ellerindeki renkli ipleri, şiş ve tığlarla örmesi renkli görüntüler oluşturuyor.

İlk başlarda kazak örmeye tepki gösteren erkek öğrenciler, buna başladıktan sonra beyin fonksiyonlarının iyi çalıştığını ve unutkanlıklarının azaldığını gözlemlediklerini söylüyor.

Çevredekilerin eleştirilerine aldırmayan amca ve dedeler, ders saatlerinin dışında akraba ve komşu ziyaretlerinde de örgü örmeyi sürdürüyor.

Öğrencilerden 76 yaşındaki Yaşar Kaylı, kazak örmekte biraz zorlandığını ancak öğrendikçe isteğinin arttığını ve artık severek yaptığını söyledi.

Bere ve kaşkol ördüğünü belirten Kaylı, "Komşulara, akrabalara giderken örgümü götürüyorum. Örgü sayesinde zihnim dinçleşti, unutkanlıklarım azaldı." dedi.

"ALHEİMER'A MEYDAN OKUYORUZ"

Emekli bankacı 64 yaşındaki Adnan Özmetin ise tıp doktorlarının alzaymır ile mücadele etmek için örgüyü önerdiğini belirterek, "Kazak örerek Alzheimer'a meydan okuyoruz. Hakikaten kazak örmek unutkanlığa iyi geliyor, zihnimizi dinçleştiriyor. Üniversitede hayatımızın ikinci baharını yaşıyoruz." diye konuştu.

Yusuf Özkara ise kazak örmenin beynin her iki tarafını da çalıştırdığı belirterek, "Başta 'Erkek kazak örer mi' diye kızmıştım. Artık her gün örüyorum. Kazak örünce demans ve alzaymıra yakalanmıyorsunuz." şeklinde konuştu.

Ali Akbaş da 2 yıldır kazak ördüğünü belirterek, "Demansta, alzaymırda çok etkili örgü örmek. Babam 85 yaşında, alzaymır. Babam bunu bilseydi bugün hasta olmazdı. Bu hastalıklara yakalanma riskine karşı her gün biraz örgü örüyorum. El becerilerim de gelişti." dedi.

YAŞAM BİÇİMLERİNİ DAHA ANLAMLI HALE GETİRİYORLAR

Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, "Cambridge Üniversitesinde yapılan araştırmada, 60 yaş üstü eğitime devam eden insanların cinsiyet farkı gözetilmeksizin alzaymıra yakalanma riskleri, programlara katılmayanlara oranla yüzde 11 daha olumlu. Bu açıdan 'Tazelenme Üniversitesi' öğrencileri, kendi yaşamları ve yaşam kaliteleri için çok anlamlı iş yapıyor. Daha az hastalanıyorlar, doktora az gidiyorlar, kendilerini daha iyi hissediyorlar." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da Türkiye'nin ilk "GeroAtlas 60+ Tazelenme Üniversitesi"nin önemli bir proje olduğunu, Antalya dışından da programa yoğun talep olduğunu belirtti.

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