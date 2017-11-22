Antalya'da toynağı yerine ayağına 'inşaat çivisi' çakılan ata yardım eli

Antalya'da yaklaşık bir ay önce toynağı yerine ayaklarına çakılan 'inşaat çivisi' yüzünden yürüyemeyen 'Ceylan' isimli at, Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ve bir grup hayvansever tarafından doğal yaşam alanında ayağındaki yaraların kapanması ve tedavisi için kapalı kasa kamyonetle Korkuteli'ne götürüldü.

İHA'nın haberine göre, Antalya'da yaklaşık bir ay önce 'Ceylan' isimli at, bir nalbandın ayaklarına küçük nal yerine büyük tahta çivileri çakması sonucu yürümekte zorlanmaya başladı. Bir süre sonra at ayağındaki ağrılar nedeniyle ayağa kalkamadı. Yeşildere Mahallesi'nde boşluk bir alanda uzun süre atın yattığını görenler, Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ve bir grup hayvansevere atın ayağının kırık olduğu yönünde haber verdi. Atın yattığı yere veterinerle gelen Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ve bir grup hayvansever, hayvanın tedavisine başladı.

VÜCUDUNUN DEĞİŞİK YERLERİNDE YARALAR OLUŞTU

Veteriner, 15 yaşındaki 'Ceylan' adlı atın ayaklarına, nalbant çivisi yerine otomobil lastiklerinin üstünden inşaat çivisi çakıldığını gördü. Bacaklarında ve toynaklarında iltihaplanma meydana gelen hayvanın vücudunun değişik yerlerinde de uzun süre yatmaya bağlı yaralar oluştuğu belirlendi.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ve bir grup hayvansever, bir ay süren bakımlarının ardından atın yaralarını antibiyotik spreylerle temizlerken, ayağına çakılan inşaat çivileri çıkartıldı. Antalya'da bakımı tamamlanan ve yaraları en aza indirilen 'Ceylan', dün akşam saatlerinde Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ve hayvanseverlerle kapalı kasa kamyonla Korkuteli'ye götürüldü. Ceylan'ın burada doğal yaşam alanında ayağındaki yaraların kapanması ve tedavisinin tamamlanması beklenecek.

"CEYLAN'IN DURUMUNUN TEK SEBEBİ O NALLARI ÇAKAN NALBANT"

Atın bacağı kırık diye kendilerine haber geldiğini söyleyen Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Bize bacağı kırık bir at var dediler. Görüntüleri geldi. Arazide görmüşler haber verenler. Veteriner hekime götürdük ve ayağında kırık olmadığı anlaşıldı. Ancak ayaklarında sorunları vardı. Biz de hemen nalbant getirdik. Ayaklarına araba lastiği çakılmıştı. Nalbant, bir saat kadar bir uğraş sonucu çakılan çivileri sökebildi. Çünkü çivileri etine çakmışlar, tırnağına değil. Onlar da enfeksiyon ve apseye sebep olmuş. Hayvan uzun süre yattığı için, sanırım 3 ay gibi bir süre olmuş. Vücudunda sert yerde yattığı için yaralar çıkmış. Veterinerimiz onun tedavisini sürdürdü. Nalbant ayaklarıyla ilgilendi. Bir şey çaktırmadık. Şuan iyileşmeyi bekliyor. Güzel beslenmesi gerekiyor. Şimdilik yiyecekler tedarik ettik. Şimdi durumu ilk bulduğumuz güne göre daha iyi, ama tabi daha iyileşmedi. 1 aylık bir tedavinin ardından doğal ortamında olmadığı için pek iyileşemedi. Dün gece doğal ortam olması için Korkuteli'ne götürdük. Bir kamyon kiralayıp akşam saatlerinde Korkuteli'ne götürdük. Orada profesyonel veterinerler var bu işin uzmanı, Ceylan'la ilgileniyorlar, tedavisini sürdürüyorlar. Ceylan şuanda Korkuteli'nde açık alanda, doğal ortamında iyileşmeyi bekliyor. İyileştikten sonra yeni bir yuvası olacak. Artık Korkuteli'nde kalacak. Biraz zor bir süreç. Herkes nalbant olamıyor maalesef. Ceylan'ın bu durumunun tek sebebi o nalları çakan nalbant" dedi.

"O ÇİVİLER İNŞAAT ÇİVİSİYDİ, NAL ÇİVİSİ BİLE DEĞİL"

Atın sahibinin çok yaşlı biri olduğunu ifade eden Arife Yanık, "Sahibi çok yaşlı bir amca. Mahallelerinde baba mesleğini devam ettiren bir nalbandı bulabiliyor. Çünkü Antalya'da nalbant bulabilmek çok zor. Biz bile bir taneyi zor bulduk. O yüzden yani mecbur kalmış daha çok. Nalı çaktırıyor ama daha sonra yürümesinde bir anormallik seziyor. Yapabileceği bir şey yok çünkü gerçekten çok yaşlı bir amca. Neyse ki bize haber geldi. Profesyoneldi bizim götürdüğümüz nalbant. Gereken her şeyi yaptı. Çünkü o çiviler inşaat çivisiydi, nal çivisi bile değil. Etlerindeydi, zor söktük. Bir saat kadar uğraşıldı. Hayvan çok ıstırap çekti. Bu tarz eski kafalı insanlar genelde profesyonel veterinere gitmek gibi alışkanlıkları yok maalesef. Bu şekilde bir talihsizlik yaşanmış. İnşallah bundan sonra iyi olur" diye konuştu.