Antalya Film Festivali’ne ‘katılmıyoruz’

HT Magazin'de yer alan habere göre, Antalya Film Festivali’nden Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması’nın kaldırılmasına sinemacılar ortak bir açıklamayla bir kez daha tepki gösterdi. Sinema dernekleri ve sinema meslek birlikleri, bu yıl 54’üncüsü düzenlenecek olan Antalya Film Festivali’ne katılmayacaklarını ‘Katılmıyoruz’ başlığıyla açıkladı. Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘HİÇBİR ETKİNLİĞİNE KATILMAYACAĞIZ’

“53 yıldır devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bu sene sinema sektörüne ve daha da önemlisi Antalya halkına sorulmadan alınan ani bir kararla, ‘ulusal yarışma bölümleri’ kaldırılmıştır. Ulusal yarışmaların kaldırılmasının doğuracağı sakıncalar adına sektörün tümü bu yanlışın düzeltilmesi yolunda çağrılar yapmış ve kamuoyu ile paylaşmış ancak festival yetkilileri bu çağrılara yanıt vermemiş ve bu yanlış kararda diretmiştir. Sinema endüstrimizin ulaştığı gelişim seviyesini görmezden gelen, üretilen filmlerimizin seyirciyle buluşma imkânını ortadan kaldıran ve film üreten tüm kesimleri yok sayan Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yanlıştan vazgeçinceye kadar festivalin hiçbir etkinliğine katılmayacağımızı kamuoyuna bildiririz.”