Antalya'da bugün 3. oruç için niyet edildi. Akşam ezanı ile beraber iftar açılacak. Dün Antalya'da iftar saat 20.06'da yapılmıştı. Bugün 18 Mayıs Antalya'da iftar saat kaçta? İşte Antalya iftar ve sahur vakti...

ANTALYA İFTAR VAKTİ 2018

Antalya'da iftar heyecanı başladı. Binlerce Müslüman iftar saati için hazırlanıyor. Dün Antalyalılar iftarı saat 20.06'da yaptı. Bugün Antalya'da iftar vakti 20.07 olarak Diyanet'in imsakiyesinde yer alıyor.

ANTALYA SAHUR VAKTİ 2018

Antalyalılar 19 Mayıs 2018 gecesi 4. oruç için sahura kalkacaklar. Bugün sahur vakti 04.04'di. Yarın Antalyalılar sahura saat 04.03'de kalkacaklar.

GÜNÜN DUASI

"Allahumme garribnî fîhi ilâ merzâtike ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatike ve veffignî fîhi li-girâeti âyâtike bi-rahmetike ya erhem'er-râhimîn."

Anlamı: Allah’ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.

Antalya’da Ramazan coşkusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel Ramazan geceleri Karaalioğlu Parkı ve Şarampol Caddesi’ndeki etkinliklerle başladı.

Ramazanın ilk gününde iftarını açan Antalyalılar, Karaalioğlu Parkı’ndaki Ramazan çarşısını ziyaret etti. Vatandaşlar ramazan çarşısında kurulan stantları gezdi alıveriş yaptı, yeme içme ünitelerinden faydalandı. Vatandaşlar çarşıda pamuk helvacısı, elma şekercisi, macuncusu, lokmacısı, mısırcısı, şerbetçisiyle unutulmaya yüz tutmuş Ramazan gecelerini yaşadı.

Ramazan etkinliklerinin ilk gününde gölge oyunu Hacivat ve Karagöz, özellikle çocukları kahkahaya boğdu. Şarampol Caddesi’nde ki etkinliklere de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ramazan’ın ilk günü caddede geleneksel kostümlü gezi düzenlendi. Ramazan davulcusu, tahta bacak, kavuklu ve pişekar karakterleri çocuklarla buluştu.

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