Antalyaspor'da Leonardo dönemi sona eriyor

Sezona kötü başlayan Antalya’da kulüp başkanlığını bırakacağını açıklayan Ali Şafak Öztürk’ün ardından teknik direktör Leonardo’nun da görevini bırakacağını öne sürüldü. İtalyan basının iddiasına göre, 2 aydır takımın başında olan ancak beklentileri karşılayamayan Brezilyalı hocanın kararının kesin olduğu ve birkaç güne resmen duyurulacağı iddia edildi.

Leonardo Araujo

antalyaspor