Türkiye’den Antarktika’ya giden 2’nci bilim heyetini kabul eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, heyetin hem karada hem de denizde yer bilimleri, toksikoloji, buzul bilimi, iklim bilimleri ve fiziki bilimleri kapsayan toplam 9 bilimsel projenin faaliyetlerini başarı ile yürüttüğünü söyledi. Seferde bilimsel faaliyetlerin yanı sıra Türk bilim üssü için daha önce belirlenen 4 noktada (Horseshoe Adası, Hovgaard Adası, Nansen Adası ve Portal Noktası) fizibilite çalışması yapıldığını kaydeden Özlü, “Fizibilite çalışmaları kapsamında, Horseshoe Adası’nın Türk bilim üssünün kurulması için en uygun yer olduğu değerlendirildi. Nihai karar, İTÜ’nün hazırlayacağı fizibilite raporunun değerlendirilmesi sonrasında verilecek” diye konuştu.
TÜRKİYE NEDEN ANTARKTİKA’DA?
Türkiye’nin ‘gözlemci’ ülke sıfatı ile kıtada bulunduğunu hatırlatan Özlü, 2019’un başında yapılacak 3’üncü bilim seferi ile Türkiye’nin Antarktika’da ‘danışman ülke’ sıfatını kazanma sürecinin hızlanacağını dile getirdi. Antarktika kıtası ve çevreleyen açık denizlerde birçok maden ve hidrokarbon rezervi olduğuna dikkat çeken Bakan Özlü, “Turistik bir geziye değil; kalıcı olmaya, hak iddia etmeye ve bilimsel çalışmalar yapmaya gittik” dedi.
‘YEŞİL ÜS’ TERCİH EDİLECEK
Antarktika’ya giden bilim heyetine liderlik yapan Doç. Dr. Burcu Özsoy ise nisanda yaptıkları 2’nci seferde yaşadıklarını Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'e anlattı. Sefer öncesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda özel eğitimler aldıklarını vurgulayan Özsoy, “Denizde hayatta kalma ve temel ilkyardım eğitimleri alarak hazırlık sürecinden geçtik” ifadesini kullandı.
3’üncü bilim seferi için 60 proje başvurusu yapıldığını ifade eden Özsoy, bu sayının bir öncekinin 3 katı olduğunu belirtti. Buzul kıtaya inşa edilecek Türk üssüne ilişkin bilgi veren Özsoy, “Yapımına ilişkin hazırlıklar sürüyor. Diğer ülkelerin konteyner tarzı yapıları dikkat çekiyor. Son yapılan üslerde Belçika, Güney Kore, Hindistan ve İngiltere’ninkiler uzay üslerine benziyor. Daha çok güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılan yeşil üsler yapılıyor. Oraya yakıt ikmalinin zor olduğu dikkate alınınca mümkün olduğunca doğal fırsatları değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Biz de yeşil enerjiye yönelik bir üs tercih edeceğiz. Yaz aylarında bile rüzgârın hızı saatte 180 kilometreye ulaşıyor” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.