Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci, yaklaşan Güz Dönemi Vize Sınavları öncesinde sınav giriş belgesi için bekleyişe başladı. Sınav giriş belgesi ile öğrencilere sınava girecekleri yer bilgisi sunulacak ve öğrenciler sınav günlerinde belgeleriyle birlikte sınava girecekler. Peki AÖF sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak? AÖF sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, Kasım ayının son günlerinde yapılacak olan vize sınavları öncesinde sınav yerlerini öğrenmek için internet üzerinde "AÖF sınav giriş belgesi" aramasını yapmaya başladı. Yayınlanacak olan sınav giriş belgesi ile öğrenciler sınava girecekleri merkezi öğrenecek.

AÖF sınav giriş belgesi, genellikle sınava 1 hafta süre kala yayınlanmaktadır. Böylece öğrenciler sınava girecekleri merkezlere 1 hafta öncesinden gitme imkanı bulur ve sınav günü sorun yaşamaz. AÖF sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci sisteminden yayınlanmaktadır.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

Açıköğretim Fakültesi öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını beklerken, bir yandan da yaklaşan vize sınavlarının tarihini merak ediyor. Anadolum eKampüs üzerinden erişime açılan bilgilere göre, AÖF Güz Dönemi vize sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

ARA SINAV TARİHİ: 25-26 KASIM 2017

DÖNEM SONU SINAV TARİHİ: 13-14 OCAK 2018

SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR



Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç bir gün önce görmeye çalışın.



Sınav başlamadan 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır olun.



Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, nedeni ne olursa olsun, hiçbir öğrencinin sınava alınmayacağını unutmayın.



Sınava girebilmeniz için gerekli olan belgeleri sınava gitmeden hazırlayın.



Sınava gelirken bu nesneleri yanınızda bulundurmayın: Kağıt, defter, not defteri, kitap, pergel, açı ölçer, cetvel türü araçlar, cep telefonu, bilgisayar, tablet, kamera ve telsiz gibi cihazlar; ruhsatlı veya resmi silahlar…



Kıtalarından izinli er ve erbaşlar dışında, resmi kıyafetle sınava girilmez.



Yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi getirin.



Cevap kağıdı üzerine test grubunuzu kodlamayı unutmayın.





Test grubunuzu kodlamaz ya da birden fazla kodlama yaparsanız, sınavınız geçersiz sayılacaktır.



Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak kullanacağınız makinede “A,B,C” gibi alfabetik tuş takımı ile yapılacak olan çalışmasına uygun sağlayacak makineler getirmek yasaktır.



T.C. Kimlik No, Adı, Soyadı bilgilerini kontrol ettikten sonra ilgili alanları doldurarak imzalayın.



Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kağıdını isteyin. Başka öğrenciye ait cevap kağıdı kullanırsanız, oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır.



Sınav değerlendirilirken, doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bilmediğiniz soruya cevap vermemeniz sınav puanı açısından iyi olacaktır. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız, kalalar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

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AÖF Sınav Giriş Belgesi

AÖF sınav giriş yerleri