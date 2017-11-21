APOEL - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi?

APOEL, son çıktığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Dortmund ile 1-1 berabere kalırken, Real Madrid son maçında ise Tottenham'a 3-1 yenilmişti. Her iki takımda galip gelmek için bütün kozlarını paylaşacaklar. Peki, APOEL - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar...

APOEL - REAL MADRİD

APOEL bu akşam evinde Real Madrid'i ağırlayacak. APOEL - Real Madrid karşılaşması Türkiye saati ile 22:45'de başlayacak. APOEL - Real Madrid maçı GSP stadyumunda oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Portekiz asıllı Artur Dias yaparken, yardımcılığını ise Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Türkiye'de naklen yayın yapan kanal bulunmuyor.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Tottenham'a yenilen Real Madrid, daha önce oynadığı son 30 maçta mağlubiyet almamıştı (22G 8B).

Real Madrid, Devler Ligi'nde oynadığı son 54 karşılaşmanın sadece birinde gol atamadı (PSG 0-0 Real Madrid, Ekim 2015).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde topa sahip olma yüzdesi en düşük ekip APOEL (%30).

2017/18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere altı gol gönderen Cristiano Ronaldo, bu turnuvada oynadığı son dokuz maçta 16 gol attı.

Bu sezon bir maçta rakip kaleye en fazla şut çeken oyuncu Ronaldo (9; vs APOEL).

Geçtiğimiz hafta İspanya Primera Lig'de oynanan Atletico Madrid karşılaşmasında deplasmanda Real Madrid 0-0 berabere kalmıştı.

Geçtiğimiz hafta Kıbrıs Rum Kesimi 1. Lig' de oynanan Omonia karşılaşmasını deplasmanda APOEL 3-1 yenmişti.

APOEL'de en golcü durumunda attığı 2'şer gollerle Igor de Camargo, Georgios Merkis ve Mickael Pote yer alıyor.

Real Madrid'de en golcü durumunda attığı 6 golle Cristiano Ronaldo yer alıyor.

EN GOLCÜLER

APOEL: Igor de Camargo (1), Georgios Merkis (1), Mickael Pote (1)

Real Madrid: Cristiano Ronaldo (6), Gareth Bale (1), Sergio Ramos (1)

SAKAT/CEZALI DURUMU

APOEL: Boy Waterman (sakat), Zhivko Milanov (sakat)

Real Madrid: Sergio Ramos (sakat), Gareth Bale (sakat), Keylor Navas (sakat), Mateo Kovacic (sakat)

SON MAÇ KADROLARI

APOEL: Nauzet Perez, Georgios Merkis, Carlao, Praxitelis Vouros, Vinicius Oliveira, Ghayas Zahid, Efstathios Aloneftis, Nuno Morais, Nektarios Alexandrou, Jesus Rueda, Mickael Pote

Real Madrid: Kiko Casilla, Sergio Ramos, Marcelo, Achraf Hakimi, Nacho Fernandez, Isco, Toni Kroos, Luka Modric, Carlos Casemiro, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema

APOEL - Real Madrid

APOEL - Real Madrid maçı hangi kanalda

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